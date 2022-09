Rajasthan CM: राजस्थान में राजनीतिक संकट खत्म नहीं!, केसी वेणुगोपाल ने कहा- सोनिया गांधी सीएम पद के बारे में एक या दो दिन में फैसला लेंगी...

Highlights सीएम गहलोत ने कहा कि हमने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है। सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के बारे में एक या दो दिन में फैसला करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की।

नई दिल्लीः राजस्थान में राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के बारे में एक या दो दिन में फैसला करेंगी। गहलोत ने कहा कि हमने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है।

सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं। वह भी जल्द सोनिया से मुलाकात करेंगे। गहलोत ने कहा कि मैं कोच्चि में राहुल गांधी से मिला और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा लेकिन अब उस घटना (राजस्थान राजनीतिक संकट) के बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

Decision on Rajasthan CM will be taken by Cong president Sonia Gandhi in a day or two: K C Venugopal