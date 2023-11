दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश, हवा की गुणवत्ता में थोड़ा होगा सुधार, वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत

Highlights राष्ट्रीय राजधानी ने राहत की सांस ली, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई अगले 2-3 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी और इसके आस-पास के इलाकों में बारिश जारी रहेगी साथ ही 2-3 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है

नई दिल्ली: सोमवार शाम को, राष्ट्रीय राजधानी ने राहत की सांस ली, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जिससे हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का अनुमान है कि अगले 2-3 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी और इसके आस-पास के इलाकों में बारिश जारी रहेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, इंडिया गेट, पालम, लोदी रोड, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीयनगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद। दिल्ली के छतरपुर, इग्नू, आयानगर और डेरामंडी इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी तरह, एनसीआर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़ और नोएडा इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

जैसे ही दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई, स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी के सर्द मौसम में बारिश की झलकियाँ साझा करने के लिए एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सहारा लिया। एक उपयोगकर्ता ने आंधी और बिजली के साथ बूंदा-बांदी की एक क्लिप साझा की, और इसे "सर्दियों वाली बारिश" (सर्दियों की बारिश) के रूप में कैप्शन दिया। एक अन्य उपयोगकर्ता ने इसे "तीव्र तूफ़ान" बताया।

Intense Thunderstorm ⛈️

Tried to capture this lightning strike⚡#DelhiRains#WDpic.twitter.com/jIT9r3cmkj