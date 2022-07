'सीबीआई के पास कोई काम नहीं, जब फ्री होती है कार्ति चिदंबरम के आवास पर रेड करने चली आती है' : कांग्रेस

Highlights कार्ति चिदंबरम के आवास पर सीबीआई रेड की कांग्रेस ने की कड़ी निंदा केएस अलागिरी ने कहा- जब भी सीबीआई फ्री होती है उनके आवास चली आती है कथित चीनी वीजा घोटाले के संबंध में सीबीआई ने की थी रेड

चेन्नई: सीबीआई द्वारा चेन्नई में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के आवास पर रेड को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। राज्य ईकाई के कांग्रेस अध्यक्ष केएस अलागिरी ने शनिवार को कहा कि चिदंबरम के खिलाफ की जा रही छापेमारी से पता चलता है कि सीबीआई के पास करने के लिए कोई काम नहीं है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जब भी सीबीआई के पास कोई काम नहीं होता है तो वे उनके आवास पर जाते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कितनी बार वे (सीबीआई) उनके घर पर छापा मारेंगे? उन्हें कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है

TN | Raids being conducted against Chidambaram show that CBI has got no work to do. It seems whenever CBI is free they go to his residence. How many times would they raid his house? They have not found anything. Congress strongly condemns this: KS Alagiri, TN Congress President pic.twitter.com/VKUPBSHXX7