भारत जोड़ो यात्रा : अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल भी जाएंगे राहुल गांधी

Highlights अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाएंगे राहुल भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में है दिल्ली में राहुल सभी सात संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे

नई दिल्ली: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। राहुल अब तीन हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं और शनिवार को उन्होंने बदरपुर बार्डर से राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। अब खबर आई है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल भी जाएंगे। इसके अलावा राहुल के राजघाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि, शांति वन और विजय घाट जाने की भी योजना है।

Congress MP Rahul Gandhi to visit former PM Atal Bihari Vajpayee's memorial Rashtriya Smriti Sthal in Delhi, today.