अखिलेश यादव और मायावती को लेकर बोले राहुल गांधी- भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे सभी के लिए खुले, हम किसी को...

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि नफरत के खिलाफ यात्रा में अखिलेश यादव और मायावती के साथ एक संबंध है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सभी के लिए खुली है, वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि कौन शामिल होगा और कौन नहीं। उन्होंने कहा, "नफरत और प्यार बिल्कुल विपरीत हैं लेकिन बहुत से लोग प्यार फैलाना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि अखिलेश जी और मायावती जी नफरत नहीं चाहते।"

The doors of Bharat Jodo Yatra are open for everyone, we are not going to stop anyone from joining us. Akhilesh ji, Mayawati ji and others want "mohabbat ka Hindustan" and there is some relation of ideology between us: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/Z4P06anfNs — ANI (@ANI) December 31, 2022

उन्होंने ये भी कहा, "रिश्ता तो है। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, हम किसी को अपने साथ जुड़ने से नहीं रोकेंगे। अखिलेश जी, मायावती जी और अन्य लोग मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं और हमारे बीच विचारधारा का कुछ संबंध है।" राहुल गांधी ने कहा, "मैं चाहता हूं कि वे (भाजपा) हम पर आक्रामक हमला करें, इससे कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा को समझने में मदद मिलेगी।"

I want them (BJP) to attack us aggressively, this will help Congress party understand its ideology. I consider them (BJP) as my Guru, they are showing me the way and training me on what is not to be done: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/k2VV5L5n4e — ANI (@ANI) December 31, 2022

उन्होंने आगे कहा, "मैं उन्हें (भाजपा को) अपना गुरु मानता हूं, वे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और जो नहीं करना है उस पर मुझे प्रशिक्षण दे रहे हैं।" गांधी ने कहा, "मैं जमीन से जो सुन रहा हूं, अगर विपक्ष प्रभावी ढंग से दूरदर्शिता के साथ खड़ा होता है, तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष को ठीक से समन्वय करना होगा और विपक्ष को वैकल्पिक दृष्टि से लोगों के पास जाना होगा।"

#WATCH | If opposition stands effectively with a vision, what I am hearing from the ground, it will become very difficult for BJP to win the elections. But the opposition has to coordinate properly & the opposition has to go to the people with an alternative vision: Rahul Gandhi pic.twitter.com/KvKj0Elton — ANI (@ANI) December 31, 2022

अपनी बात जारी रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "भाजपा के खिलाफ जबरदस्त अंतर्धारा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई अब सामरिक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। विपक्ष को एक केंद्रीय वैचारिक ढांचे की जरूरत है जो केवल कांग्रेस प्रदान कर सकती है लेकिन हमारी भूमिका यह सुनिश्चित करने की भी है कि विपक्षी दल सहज महसूस करें।"

