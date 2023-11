"राहुल गांधी 'पप्पू' है, जब वह भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है तो लोग हंसते हैं"; तेलंगाना मंत्री केटीआर का बयान

Highlights केटीआर ने राहुल गांधी की इतिहास की समझ की आलोचना करते हुए उन्हें 'पप्पू' कहा राव के मुताबिक, निजामाबाद के लोग कांग्रेस पार्टी के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच 30 नवंबर को चुनाव होना है

हैदराबाद: तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस नेता केटी रामा राव ने शनिवार को राहुल गांधी की इतिहास की समझ की आलोचना करते हुए उन्हें 'पप्पू' कहा। राव ने निज़ामाबाद के ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर दिया, जहां राहुल गांधी के परदादा नेहरू ने कथित तौर पर आंध्र और तेलंगाना को शादी के लिए मजबूर किया था। राव के मुताबिक, निजामाबाद के लोग कांग्रेस पार्टी के इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता, वह 'पप्पू' हैं। जिस जगह पर राहुल गांधी आज आए थे, वह वही निज़ामाबाद है जहां राहुल गांधी के परदादा नेहरू जी ने आंध्र और तेलंगाना के बीच जबरन शादी कराई थी। यहां के लोग कांग्रेस के इतिहास से पूरी तरह वाकिफ हैं।"

राव ने भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी की टिप्पणी को खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में गहराई से शामिल है, राहुल खुद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं। उन्होंने कहा, "तेलंगाना के इतिहास के बारे में राहुल गांधी को जो जानकारी है, उसके लिए मुझे खेद है। उन्हें बस यह नहीं पता कि तेलंगाना में वास्तव में क्या हो रहा है। अगर राहुल गांधी आज भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं, तो लोग हंसेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राहुल खुद ईडी जांच के दायरे में हैं।''

#WATCH | Nizamabad: Telangana Minister and BRS leader KTR Rao says, "Rahul Gandhi does not know history, he is 'Pappu'. The place where Rahul Gandhi had come today, was the same Nizamabad where Rahul Gandhi's great grandfather Nehru ji had forced marriage between Andhra and… pic.twitter.com/5WjA8qFlcV