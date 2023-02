अडानी को लेकर पीएम मोदी पर की टिप्पणी पर राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस, लोकसभा सचिवालय ने 15 फरवरी तक मांगा जवाब

Highlights टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया भाजपा सांसदों- निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा दिए भाषण में हिंडनबर्ग-अडाणी के मुद्दे पर टिप्पणी की थी

नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। सचिवालय ने गांधी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों की ओर से दिये गये विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने को कहा है।

भाजपा सांसदों- निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के विचारार्थ पेश करने को कहा है।

लोकसभा में मंगलवार को 'राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव' पर चर्चा के दौरान गांधी के भाषण के बाद दुबे और जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था।

Lok Sabha Secretariat seeks reply from Cong MP Rahul Gandhi on Breach of Privilege notice given by BJP MPs Nishikant Dubey&Pralhad Joshi against Gandhi for making "misleading, derogatory, unparliamentary&incriminatory statement during discussion on President's address on Feb 7."