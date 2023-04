राहुल गांधी को मानहानि केस में मिली जमानत, 13 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

Highlights 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सूरत सत्र न्यायालय पहुंचे जहां अदालत ने कांग्रेस नेता को इस मामले में 14 अप्रैल तक जमानत दे दी कोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया

सूरत: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत मिल गई है। सूरत कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जबकि 3 मई को कोर्ट सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस नेताओं की एक टुकड़ी के साथ, 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सूरत सत्र न्यायालय पहुंचे। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से निकलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

राहुल के समर्थन में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी सूरत में मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के रूप में देखी गई टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करने के लिए सूरत की सत्र अदालत में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

