Puthuppally Bypoll 2023: ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन को टिकट, 12 बार विधायक रहे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री!, कांग्रेस ने की घोषणा, 5 सितंबर को मतदान, जानें शेयडूल

Highlights पुथुपल्ली उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस नेता चांडी पांच दशकों से पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 1970, 1977, 1980, 1982, 1987, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में विधायक चुने गए थे।

Puthuppally Bypoll 2023: कांग्रेस ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के बेटे चांडी ओमन को पांच सितंबर को पुथुपल्ली उपचुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के हाल ही में निधन के बाद से यह सीट खाली है।

