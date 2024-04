Purnia Lok Sabha Elections 2024: राजद की राह में बिछाए कांटे!, पप्पू यादव और बीमा भारती में टक्कर, क्या है समीकरण, राजद प्रमुख लालू यादव के पास कड़ी चुनौती

Highlights सबकी एक ही आवाज है पप्पू और पूर्णिया। इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का विशेष दिन है।

Purnia Lok Sabha Elections 2024: बिहार में पूर्णिया फिलहाल सबसे हॉट सीट बनी हुई है। राजद के द्वारा इस लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतार दिए जाने के बाद कांग्रेस को चुप्पी साधनी पडी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस के बागी नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया। नामांकन करने के लिए वह बाइक से निकले तो समर्थकों में भारी जोश व उत्साह देखने को मिला। हालांकि, इससे पहले उन्होंने अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया।

BIG BREAKING 🚨



Over 4 lakh people joined Pappu Yadav's rally in Purnea today.



He is unstoppable, his victory is more than certain.



This marks the rise of a new mass leader for Congress in Bihar after decades 🔥 pic.twitter.com/nqDx6t3gs6