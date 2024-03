Punjab LS polls 2024: ईडी कस्टडी में सीएम केजरीवाल, भाजपा ने दिया झटका, जालंधर सांसद सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल, यहां से लड़ेंगे चुनाव

Highlights मैं पीएम नरेंद्र मोदी और संघ की कार्यशैली से प्रभावित हूं। विनोद तावड़े ने कहा कि दोनों नेताओं के आने से पंजाब में भाजपा मजबूत होगी। नेताओं की क्षमताओं का पंजाब व पार्टी के हित में उपयोग किया जाएगा।

Punjab LS polls 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को झटके पर झटका लग रहा है। इस समय आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी में हैं। इस बीच पंजाब में भाजपा ने आप को बड़ा झटका दिया है। जालंधर (पंजाब) से आप सांसद सुशील कुमार रिंकू और पार्टी विधायक शीतल अंगुराल दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि यह सच है कि मैंने जालंधर के लोगों से जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं हुए, क्योंकि मेरी पार्टी (आप) ने मेरा समर्थन नहीं किया। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और संघ की कार्यशैली से प्रभावित हूं। पंजाब में 13 सीट पर एक जून के मतदान और 4 जून को मतगणना है। मंगलवार को कांग्रेस के लुधियाना सांसद भी भाजपा में शामिल हुए थे।

#WATCH | AAP MP from Jalandhar (Punjab) Sushil Kumar Rinku and party's MLA in the state Sheetal Angural join the BJP, in Delhi. pic.twitter.com/j6XeEhlejy — ANI (@ANI) March 27, 2024

#WATCH | After joining BJP, Sushil Kumar Rinku says, "It is true that the promises I made to the people of Jalandhar were not fulfilled because my party (AAP) did not support me. I am impressed with the working style of PM Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah..." https://t.co/LDaRWU6ojLpic.twitter.com/HZUkJ6nnFC — ANI (@ANI) March 27, 2024

पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर तावड़े ने कहा कि दोनों नेताओं के आने से पंजाब में भाजपा मजबूत होगी।

MP Sushil Kumar Rinku & Punjab MLA Sheetal Angural join the BJP at party headquarters in Delhi. https://t.co/e8DYOT2WSX — BJP (@BJP4India) March 27, 2024

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों नेताओं की क्षमताओं का पंजाब व पार्टी के हित में उपयोग किया जाएगा। पुरी ने कहा कि जहां ‘डबल इंजन’ की सरकार है वहां तो विकास हो रहा है लेकिन पंजाब इसमें पीछे रह गया। केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार को भाजपा के नेता अक्सर ‘डबल इंजन’ की सरकार कहते हैं।

#WATCH | Delhi: After joining BJP, former AAP leader Sushil Kumar Rinku says, "I have taken this decision for the development of Jalandhar. We will take Jalandhar forward. We will bring all the projects of the Central Government to Jalandhar." pic.twitter.com/pe60NWCvx7 — ANI (@ANI) March 27, 2024

जाखड़ ने दोनों नेताओं का भाजपा में स्वागत किया और बताया कि पार्टी मुख्यालय पहुंचने से पहले रिंकू ने लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। भाजपा में शामिल होने के बाद रिंकू ने कहा कि वह किसी लालच के कारण भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उनका एकमात्र मकसद जालंधर का विकास है।

#WATCH | Punjab BJP chief Sunil Jakhar says, "Congress and AAP are two sides of the same coin. Sushil Rinku joined the party today...He is the only Lok Sabha MP of (AAP) and they (AAP) should be ashamed... " pic.twitter.com/xjCERdGoG0 — ANI (@ANI) March 27, 2024

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कई राज्य और शहरों का विकास हो रहा है, लेकिन जालंधर इस मामले में पीछे छूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की आम आदी पार्टी की सरकार ने विकास के मामले में उनका साथ नहीं दिया। रिंकू ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कार्यप्रणाली का मुरीद बताया और कहा कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से जालंधर के लिए नयी ट्रेन की मांग की तो उन्होंने वंदे भारत ट्रेन दी। उन्होंने कहा कि वह जालंधर की बेहतरी के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं और उसे नया जालंधर बनाएंगे।

#WATCH | On joining the BJP, former AAP leader Sheetal Angural says, "...Now the time has come to expose them (AAP). AAP has lied to the people of Punjab. I will soon bring evidence regarding Operation Lotus..." pic.twitter.com/uOnMU3aSNA — ANI (@ANI) March 27, 2024

रिंकू ने पिछले साल जालंधर उपचुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वह निवर्तमान लोकसभा में आप के एकमात्र सदस्य हैं। आप ने जालंधर से सुशील रिंकू को ही दोबारा उम्मीदवार बनाया था। आप में शामिल होने से पहले वह कांग्रेस में भी रह चुके हैं। साल 2023 में कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन उन्हें जालंधर संसदीय क्षेत्र से आप उम्मीदवार घोषित किया गया था। सूत्रों ने बताया कि रिंकू पार्टी में शामिल होने के बाद अब भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।

