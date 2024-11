Priyanka Gandhi Vadra takes oath: संविधान की प्रति हाथ में लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ली शपथ?, संसद में गांधी-नेहरू परिवार के 3 सदस्य, देखें वीडियो

Highlights Priyanka Gandhi Vadra takes oath: संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। Priyanka Gandhi Vadra takes oath: कांग्रेस नेता रवींद्र बसंतराव चव्हाण ने भी सदन की सदस्यता की शपथ ली। Priyanka Gandhi Vadra takes oath: हाल में संपन्न उपचुनाव में सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हैं।

Priyanka Gandhi Vadra takes oath: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। वह केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए हाल में संपन्न उपचुनाव में सदन की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। प्रियंका ने हिंदी भाषा में शपथ ली और इस दौरान उन्होंने संविधान की एक प्रति अपने हाथ में ले रखी थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए कांग्रेस नेता रवींद्र बसंतराव चव्हाण ने भी सदन की सदस्यता की शपथ ली। उन्होंने मराठी भाषा में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रियंका गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra takes oath as Member of Parliament in Lok Sabha (Video source: Sansad TV/YouTube) pic.twitter.com/eaLJzpTY2y

#WATCH | Amid sloganeering by Opposition MPs in Lok Sabha, House adjourned till 12 noon (Video source: Sansad TV/YouTube) pic.twitter.com/jQNVBxHizj — ANI (@ANI) November 28, 2024

उन्होंने विपक्ष में अग्रिम पंक्ति में बैठे नेताओं की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सदन में नेता प्रतिपक्ष तथा उनके भाई राहुल गांधी ने भी हाथ जोड़कर प्रियंका का अभिवादन स्वीकार किया। यह पहली बार है कि संसद में गांधी-नेहरू परिवार के तीन सदस्य होंगे। प्रियंका के भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। प्रियंका वायनाड लोकसभा उपचुनाव में चार लाख से अधिक मतों के अंतर से जीती हैं। वह पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी हैं। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थीं और उसके बाद से पार्टी महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं।

#WATCH | Congress leader Ravindra Vasantrao Chavan takes oath as Member of Parliament in the Lok Sabha after winning Nanded bypoll



(Video source: Sansad TV/YouTube) pic.twitter.com/SELXDUKSvg