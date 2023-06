बृजभूषण शरण सिंह को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से किया सवाल, साथ में साझा की रिपोर्ट

Highlights प्रियंका गांधी ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर में उल्लिखित आरोपों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट साझा की प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि बृजभूषण शरण सिंह को सरकार और भाजपा द्वारा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है छह बार के भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं

नई दिल्ली: प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर पीएम मोदी से सवाल किया। प्रियंका ने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर में उल्लिखित आरोपों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट साझा की और लिखा, "नरेंद्र मोदी जी, इन गंभीर आरोपों को पढ़ें और देश को बताएं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई?"

उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि बृजभूषण शरण सिंह को सरकार और भाजपा द्वारा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "देश के प्रधान मंत्री इस आदमी की रक्षा करना जारी रखते हैं। इस शख्स के लिए देश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री खामोश हैं। देश के खेल मंत्री इस आदमी के लिए आंखें मूंद लेते हैं।"

Nation’s Prime Minister continues to protect this man.

Nation’s Woman and Child Welfare Minister stays silent for this man.

Nation’s Sports Minister turns a blind eye for this man.

Delhi Police continues to delay taking action against this man.



