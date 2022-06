Maha Political Criss: फ्लोर टेस्ट पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी- ये अदालती कार्यवाही की अवमानना ​​होगी

Highlights प्रियंका चतुर्वेदी ने फ्लोर टेस्ट को लेकर कहा कि ये अदालती कार्यवाही की अवमानना है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आह्वान के फैसले के खिलाफ एमवीए सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव द्वारा गुरुवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। ऐसे में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे अदालती कार्यवाही की अवमानना बताया। ऐसे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "जब 16 विधायकों की अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए टाल दिया है तो फ्लोर टेस्ट कैसे मांगा जा सकता है?"

उन्होंने आगे लिखा, "ये विधायक तब तक फ्लोर टेस्ट में कैसे भाग ले सकते हैं जब तक कि उनकी अयोग्यता की स्थिति तय नहीं हो जाती और अन्य मामले जिनके लिए नोटिस भेजा गया है, वे विचाराधीन हैं? सुप्रीम कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई नहीं होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट कराने पर यह अदालती कार्यवाही की अवमानना ​​होगी।"

This would be contempt of court proceedings if floor test conducted despite the matter not getting final hearing in the SC. https://t.co/TXYwmHS4Jd