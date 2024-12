'वह पागल कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति की तरह हैं': प्रियांक खड़गे ने अमित शाह को लेकर की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी

Highlights प्रियांक खड़गे ने अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर खलबली मचा दी वह कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं और कर्नाटक सरकार में मंत्री उन्होंने बीआर अम्बेडकर पर दिए अमित शाह के बयान की निंदा की

बेंगलुरु: कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर खलबली मचा दी। कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए उन्हें यह कहते सुना गया, "मुझे नहीं पता कि अगर मैं सात जन्मों में भगवान का नाम लूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं, लेकिन इस जन्म में अंबेडकर का नाम लूंगा तो हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता और आत्मसम्मान की जिंदगी मिलेगी।"

प्रियांक खड़गे ने दावा किया कि अमित शाह बीआर अंबेडकर की विचारधारा और समानता की धारणा के विरोधी हैं। उन्होंने बेबाकी से कहा, "मैं अमित शाह के बयान की निंदा करता हूं। वह पागल कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति की तरह हैं।" आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं।

Kalaburagi: Karnataka Minister Priyank Kharge says, "I condemn Amit Shah's statement. He is like someone bitten by a rabid dog..." pic.twitter.com/qWgGOJqEoq