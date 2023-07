VIDEO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन से किया नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स 'भारत मंडपम' का उद्घाटन

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन के जरिये आईटीपीओ कॉप्लेक्स 'भारत मंडपम' का किया उद्घाटन आगामी सितंबर महीने में 'भारत मंडपम' में जी20 नेताओं की बैठक की मेजबानी की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को प्रगति मैदान में ड्रोन के जरिये आईटीपीओ कॉप्लेक्स 'भारत मंडपम' का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने पुनर्विकसित भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) में पूजा पाठ किया और इसके निर्माण में शामिल मजदूरों से बातचीत भी की।

इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और फिल्म अभिनेता आमिर खान सहित कई अन्य लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस भव्य उद्घाटन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ड्रोन से उद्घाटन का वीडियो ट्वीट करके कहा, "प्रधानमंत्री ने ड्रोन से संचालित 'भारत मंडपम' का उद्घाटन किया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूइंडिया के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रतीक हैं, जहां परंपरा प्रौद्योगिकी से मिलती है और नवाचार भविष्य का स्वागत करता है।"

Up, up, and inaugurated!



The drone-powered inauguration of 'Bharat Mandapam' by PM @narendramodi ji is an embodiment of his vision for #NewIndia where tradition meets technology and innovation greets the future. pic.twitter.com/ZKhXj5Kljt