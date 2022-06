प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में महाकाली मंदिर के ऊपर बनी दरगाह के हटने के बाद फहराई भव्य ध्वज पताका

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहाल स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में फहराई ध्वज पताका इस मंदिर को मुस्लिम शासक महमूद बेगड़ा ने लगभग 500 साल पहले नष्ट कर दिया था मंदिर ध्वस्तीकरण के बाद इस्लामिक शासकों ने मंदिर के ऊपर पीर सदनशाह की दरगाह बना दी थी

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहाल स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के ऊपर बनी दरगाह को उसकी देखरेख करने वालों की सहमति से स्थानांतरित किए जाने के बाद शनिवार को मंदिर के शिखर पर भव्य पताका फहराई।

ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि महाकाली मंदिर पर फहराई गई यह ध्वज पताका न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह सदियों से मजबूत हमारी धार्मिक का भी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में महाकाली मंदिर पर पांच सदियों तक और यहां तक कि आजादी के 75 वर्षों के दौरान कभी पताका नहीं फहराई गई थी।

Aerial shots of redeveloped Mahakali Mandir in Pavagadh, Gujarat where Prime Minister Narendrabhai Modi will shortly install first religious flag after centuries atop the Shikhar. pic.twitter.com/pooi9fOnc1