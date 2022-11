दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, ऑड-ईवन भी लग सकता है, प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल का ऐलान

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्राइमरी स्कूलों को कल से बंद करने का फैसला किया। केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया।

केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को चलते बच्चों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, इसका ख्याल रखा जाएगा। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि 5वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी भी अभी बंद रहेगी। ये तमाम बंदिशें प्रदूषण की स्थिति में सुधार आने तक लागू रहेंगी।

Primary schools in Delhi to be shut tomorrow onwards till the pollution situation in the National capital improves pic.twitter.com/XOIrB16nCL