"गाजा में इजरायल की हिंसा को रोकने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ पर दबाव डालें", कांग्रेस ने मोदी सरकार से किया आग्रह

Highlights कांग्रेस ने कहा कि कुछ इजरायली मंत्रियों द्वारा फिलिस्तीनियों पर इस्तेमाल की गई "अमानवीय भाषा" "प्रलय से पहले की भाषा" जैसी थी पार्टी ने सरकार से अमेरिका, इज़राइल और यूरोपीय संघ की सरकारों पर दबाव बनाने का आह्वान किया इससे पहले कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को इजरायलियों पर हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को "निंदनीय" कहा था

नई दिल्ली:कांग्रेस ने शुक्रवार को सरकार से आग्रह किया कि वह इजरायल-हमास युद्ध के बीच गाजा में हिंसा को रोकने के लिए "अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय संघ की सरकारों पर दबाव डाले"। कांग्रेस ने कहा कि कुछ इजरायली मंत्रियों द्वारा फिलिस्तीनियों पर इस्तेमाल की गई "अमानवीय भाषा" "प्रलय से पहले की भाषा" जैसी थी। कांग्रेस कहा, "...शीर्ष नेतृत्व की ओर से नरसंहार के इरादे के बयान दिए जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने खुद गाजा के कुछ हिस्सों को "मलबे में बदलने" का आह्वान किया है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेतहाशा हत्या को "संपार्श्विक क्षति" कहा है। पार्टी ने यूक्रेन और गाजा में लागू किए जा रहे "दोहरे मानक" की निंदा की।

बयान में कहा गया है, "यह चौंकाने वाली बात है कि कई प्रभावशाली देश, जो सुविधाजनक होने पर मानवाधिकार और न्याय की भाषा बोलना चुनते हैं, इजरायल के कार्यों को अपना समर्थन दे रहे हैं।" इसमें कहा गया है, "दुनिया चुपचाप नहीं देख सकती क्योंकि दूसरा नकबा सामने आ रहा है और फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया और बेदखली, जैसा कि 1948 में किया गया था, एक बार फिर दण्डमुक्ति के साथ किया जा रहा है।" कांग्रेस ने सरकार से अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय संघ की सरकारों पर दबाव बनाने का आह्वान किया, ताकि वे गाजा में हिंसा को रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकें।

"Israel’s actions following Hamas’ condemnable attack on their citizens are genocidal. Even premature infants have been deprived of medical care, this is a horrific and unprecedented development even in times of war.



