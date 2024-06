President Droupadi Murmu Speech: संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण में क्या खास? पढ़ें मुख्य बातें

President Droupadi Murmu Speech: आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण पेश कर रही हैं। मुर्मू संयुक्त सत्र के दौरान सांसदों को संबोधित कर रही हैं जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही। अपने भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जीएसटी पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का, व्यापार-व्यवसाय को आसान बनाने का माध्यम बना रहा है अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया है। इससे राज्यों का मुनाफा बढ़ा है।

इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति मुर्मू का संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत किया। उनके साथ एक अधिकारी भी था जो सरकार द्वारा सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में अपनाए गए 'सेंगोल' को लेकर चल रहा था। राष्ट्रपति को संसद के लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और धनखड़, मोदी, बिरला और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उन्हें लोकसभा कक्ष तक ले जाया गया। President Droupadi Murmu Speech: किसान, विकास और अर्थव्यवस्था..., राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार के कार्यकाल का किया जिक्र, अभिभाषण के दौरान गूंजी तालियां

1- पेपर लीक मामला: राष्ट्रपति ने कहा, ''यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिले...मेरी सरकार पेपर लीक की हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है।'' उन्होंने कहा, "दोषियों को कड़ी सजा मिले। इससे पहले भी हमने विभिन्न राज्यों में पेपर लीक होते देखा है। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसद द्वारा एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है।''

