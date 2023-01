प्रशांत किशोर का दावा- नीतीश कुमार ने मुझसे महागठबंधन में शामिल होने का किया था अनुरोध, तेजस्वी यादव को लेकर कहा ये

Highlights प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी विरासत को जारी रखना चाहते हैं इसलिए वह नहीं चाहते कि उनसे बेहतर कोई सत्ता में आए। किशोर ने कहा कि मार्च 2022 को जब नीतीश कुमार मुझसे दिल्ली में मिले, तो उन्होंने मुझे महागठबंधन के बारे में बताया और इसमें शामिल होने का अनुरोध किया।

नई दिल्ली: राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर दावा करते हुए कहा कि उन्होंने उनसे महागठबंधन के बारे में बताया था और उसमें शामिल होने का अनुरोध भी किया था।

Nitish Kumar chose Tejashwi Yadav because he knows after 2025 he won’t be the CM & Bihar will suffer under Yadav & people will again come back & choose Nitish Kumar. He wants to continue his legacy so he doesn’t want someone better than him to come to power: Prashant Kishor pic.twitter.com/yi7LmHWjdP