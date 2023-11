Pralay Missile: सतह से सतह पर मार, चीन और पाकिस्तान को टेंशन देगा ‘प्रलय’, चीन की ‘डोंग फेंग 12’ और रूस की ‘इस्कंदर’ से टक्कर, जानें और खासियत

Highlights मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। समुद्र तट के पास कई उपकरणों ने इसके प्रक्षेपण पथ पर नजर रखी। ठोस-ईंधन, युद्धक्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है।

Pralay Missile: भारत ने ओडिशा तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एसआरबीएम) ‘प्रलय’ का मंगलवार को सफल परीक्षण किया। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी देशों चीन एवं पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमाओं पर रक्षा जरूरतों के मद्देनजर इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है। अधिकारी ने बताया कि पूर्वाह्न करीब नौ बजकर 50 मिनट पर प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया।

