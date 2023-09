"I.N.D.I.A. की ताकत ने भाजपा की नींव हिला दी है" ईडी की लंबी पूछताछ के बाद तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा

Highlights तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने ईडी द्वारा की गई पूछताछ के बाद साधा भाजपा पर निशाना अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा की नींव विपक्षी गुट 'इंडिया' के डर से हिल गई है ईडी की कार्रवाई विपक्षी एकता में तृणमूल द्वारा निभाई जा रही 'महत्वपूर्ण भूमिका' का प्रमाण है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा घंटों तक पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरने के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि भाजपा की नींव विपक्षी गुट 'इंडिया' के 'डर' से हिल गई है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "भाजपा डरी हुई है और एनडीए भयभीत है। लड़खड़ाते टाइटन का तमाशा देखो, कैसे डर के झटके उनकी नींव हिला देते हैं! यही 'इंडिया' की ताकत है।"

BJP is afRAID and the NDA is scarED.



Behold the spectacle of the faltering titan as tremors of fear shake their foundation!



This is the power of #INDIA 🇮🇳💪🏻