ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात, G20 सम्मेलन के पहले दिन इस अंदाज में मिले दोनों नेता

Highlights इंडोनेशिया में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज पहला दिन, पीएम नरेंद्र मोदी की कई नेताओं से मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक से भी पहली मुलाकात की। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई तस्वीर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से भी पीएम मोदी की अनौपचारिक मुलाकात।

बाली: इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार से शुरू हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले दिन दुनिया भर के कई बड़े नेताओं से अनौपचारिक मुलाकात की। सम्मेलन शुरू होने से पहले पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से हल्के-फुल्के अंदाज में बात करते और हंसते नजर आए। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए और ठहाके भी लगाए। इस दौरान पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रो से भी मुलाकात की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met US President Joe Biden and French President Emmanuel Macron as the #G20BaliSummit began in Indonesia this morning. (Source: DD) pic.twitter.com/EXKz8lqSUJ

पीएमओ इंडिया की ओर से मंगलवार को ही एक ट्वीट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ब्रिटेन के नए पीएम बने ऋषि सुनक से भी गुफ्तगु करते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की ये अनौपचारिक मुलाकात रही। इससे पहले पूर्व के तय कार्यक्रम में ऋषि सुनक से अलग से द्विपक्षीय बैठक का कोई जिक्र नहीं है।

Prime Ministers @narendramodi and @RishiSunak in conversation during the first day of the @g20org Summit in Bali. pic.twitter.com/RQv1SD87HJ