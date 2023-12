PM modi visits PTI headquarters: पीटीआई मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी, कविता के माध्यम से ‘आचार, विचार और समाचार’ की बात की, देखें वीडियो

Highlights मीडिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। समाचार प्रेषित करने की अत्याधुनिक तकनीक माना जाता था। समाचार और दूसरी इकाइयों से संबंधित कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

PM narendra modi visits PTI headquarters in New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के मुख्यालय पहुंचे और समाचार एजेंसी की इस साल शुरू हुई वीडियो सेवा के बारे में करीब से जाना। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभालने के बाद उनका किसी भी ‘न्यूजरूम’ का यह पहला दौरा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने 4-संसद मार्ग स्थित पीटीआई मुख्यालय में अपने एक घंटे के प्रवास के दौरान समाचार एजेंसी के कर्मचारियों के साथ अलग-अलग समूहों में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पीटीआई के वरिष्ठ संपादकीय एवं प्रबंधन से संबंधित अधिकारियों के साथ भी समय बिताया। उन्होंने मीडिया के समक्ष मौजूद चुनौतियों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने टेलीप्रिंटर और क्रीड मशीन में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई, जिन्हें कभी समाचार प्रेषित करने की अत्याधुनिक तकनीक माना जाता था। मोदी ने पीटीआई मुख्यालय के पूरे ‘न्यूजरूम’ का भ्रमण किया। उन्होंने प्रमुख समाचार एजेंसी की सभी समाचार और दूसरी इकाइयों से संबंधित कर्मचारियों के साथ बातचीत की।

पीटीआई की स्थापना 1947 में हुई थी और 1949 में इसकी सेवाएं शुरू हुईं। इसके बाद से यह एजेंसी समाचार क्षेत्र के केंद्रबिंदु में और अग्रणी स्थान पर रही है। परंपरागत लिखित समाचार (टेक्स्ट) और फोटो सेवा में अग्रणी पीटीआई ने इस साल फरवरी में अपनी वीडियो सेवा शुरू की और बहुत कम समय में वीडियो समाचार एजेंसी के व्यवसाय में एक प्रमुख संस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली।

प्रधानमंत्री ने पीटीआई के सीईओ और प्रधान संपादक विजय जोशी से भी अलग से बातचीत की और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम तथा अपनी राजनीतिक यात्रा पर चर्चा की। मोदी ने एक आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किया और एक कविता के माध्यम से ‘आचार, विचार और समाचार’ की बात की। प्रधानमंत्री मोदी को पीटीआई की एक शानदार तस्वीर भेंट की गई, जिसमें वह 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान वाराणसी में एक रोड शो में समर्थकों के सैलाब के बीच हैं।

