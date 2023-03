नए संसद भवन का पीएम मोदी ने किया औचक दौरा, निर्माण श्रमिकों से की बातचीत, देखें तस्वीरें

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार शाम यहां नए संसद भवन का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण श्रमिकों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भवन के अंदर एक घंटे से अधिक समय बिताया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार शाम यहां नए संसद भवन का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण श्रमिकों से बातचीत भी की। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।

Delhi | PM Narendra Modi today went for a surprise visit to the new Parliament building. pic.twitter.com/WAlSWgBdd8

प्रधानमंत्री मोदी ने भवन के अंदर एक घंटे से अधिक समय बिताया। सूत्रों ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मोदी ने संसद के दोनों सदनों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया।

More visuals from PM Modi's surprise visit to the new Parliament building. He inspected various works along with observing the facilities coming up at both Houses of the Parliament: Sources pic.twitter.com/douoORAvb7