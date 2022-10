5G Launch: प्रधानमंत्री मोदी ने 5जी लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर किया कटाक्ष, कहा- मुट्ठीभर कुलीन वर्ग...

Highlights चिदंबरम पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा- कुछ लोग डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे उन्होंने कहा- संसद में उनके भाषण देखें, देखें कि वे सदन के अंदर डिजिटल इंडिया पर क्या कहते थे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया पहल पर सवाल उठाया था

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार डिजिटल इंडिया पहल के बारे में बात करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि मुट्ठी भर अभिजात वर्ग के लोगों ने गरीब लोगों और डिजिटल इंडिया की क्षमता पर संदेह किया और उनमें से एक ने संसद में अजीबोगरीब बातें कही।

प्रधानमंत्री ने कहा, "एक समय था जब मुट्ठी भर कुलीन वर्ग के लोग और उनमें से कुछ ... संसद में उनके भाषण देखें, देखें कि वे सदन के अंदर क्या कहते थे ... वे डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे। वे सोचते थे कि गरीब लोगों में कोई क्षमता नहीं है और वे डिजिटल चीजों को नहीं समझ सकते हैं। वे गरीब लोगों पर संदेह करते थे। उन्हें संदेह था कि गरीब लोग डिजिटल का अर्थ भी नहीं समझेंगे। लेकिन मुझे हमेशा देश के आम आदमी की समझ में, उसके विवेक में, उनके जिज्ञासु मन पर विश्वास रहा है।

This is how P Chidambaram mocked digital India.!



But , now India crossed 100$ billion digital transactions by value in Oct. 2021.



In just 3 years India becoming a global leader in Digital Transactions.! pic.twitter.com/BXARgzPt7J