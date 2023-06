प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, मिस्र की यात्रा से लौटे, हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा से पूछा, 'भारत में क्या हो रहा है'

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनों की विदेश यात्रा संपन्न करके सोमवार के तड़के स्वदेश वापस लौटे हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा समेत तमाम भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर भाजपा प्रमुख समेत कई नेताओं से देश के हालात की जानकारी ली

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की विदेश यात्रा के बाद भारत वापस लौट आये हैं। पीएम मोदी के वत वापसी पर उनका स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत दिल्ली भाजपा के कई सांसद हवाई अड्डे पहुंचे थे। इस मौके पर सभी नेताओं ने पीएम मोदी को गलाब भेंट किया और उनकी यात्रा के बारे में पूछा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर ही जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने उनकी गैर-मौजूदगी में स्वदेश में हुई घटनाओं के बारे में पूछा।

खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं से पूछा कि भारत में क्या हो रहा है। जिसका पार्टी नेता पीएम को समुचित जवाब दिया। अपने छह दिनों की ऐतिहासिक अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद सोमवार तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज नई दिल्ली की जमीन पर उतरा। विदेश दौरे के दरम्यान पीएम मोदी ने दोनों देशों के साथ भारतीय हितों से कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi returns to Delhi after concluding his state visits to US and Egypt, received by BJP chief JP Nadda and other party leaders pic.twitter.com/H0FsEyzRqz