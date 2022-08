राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, ये नेता रहे मौजूद

Highlights पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 में आज ही के दिन एम्स दिल्ली में वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। सदैव अटल वाजपेयी का स्मारक है।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऑनलाइन साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में तीन शीर्ष नेताओं को राष्ट्रीय राजधानी के सदैव अटल स्मारक पार्क में दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिखाया गया है।

Delhi | President Droupadi Murmu pays floral tribute to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/WPAkfMrHP1 — ANI (@ANI) August 16, 2022

Delhi | Vice President Jagdeep Dhankhar pays floral tribute to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/dFCfKSMyAQ — ANI (@ANI) August 16, 2022

इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी "भारत रत्न" अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। "सदैव अटल" वाजपेयी का स्मारक है।

Delhi | Prime Minister Narendra Modi pays floral tribute to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/QSxVZ14huV — ANI (@ANI) August 16, 2022

Former President Ram Nath Kovind, Lok Sabha Speaker Om Birla, and BJP national president JP Nadda pay floral tributes to former Prime Minister #AtalBihariVajpayee on his death anniversary, at Sadaiv Atal. pic.twitter.com/cb15bTk7Ld — ANI (@ANI) August 16, 2022

वर्ष 2018 में आज ही के दिन दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में वाजपेयी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वाजपेयी को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वाजपेयी की दत्तक बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी अपने पिता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

