फिजी ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से किया सम्मानित

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। फिजी ने पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए 'द कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने अपने फिजियन समकक्ष सित्विनी राबुका से यह सम्मान प्राप्त किया।

इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया, 'भारत के लिए बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी को फिजी के पीएम द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके वैश्विक नेतृत्व की मान्यता के तौर पर यह सम्मान दिया गया है। केवल कुछ गैर-फिजी लोगों को ही यह सम्मान अभी तक मिला है।'

PM @narendramodi has been conferred the highest honour of Fiji, the Companion of the Order of Fiji. It was presented to him by PM @slrabuka. pic.twitter.com/XojxUIKLNm