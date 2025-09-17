पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी ये किताबें कराती है उनका परिचय, कुछ को तो खुद पीएम ने लिखा; पढ़ें पूरी लिस्ट

PM Narendra Modi Birthday Special 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ लेकिन मोदी ने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए आज यह मुकाम हासिल किया है कि वह भारत के तीसरी बार पीएम बने हैं।

हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीति में माहिर हैं, बल्कि खुद उन्होंने कई किताबें लिखी है। और तो और पीएम मोदी के ऊपर भी ऐसी किताबें लिखी गई है जो हर भारतीय को जरूर पढ़नी चाहिए।

1- एग्जाम वॉरियर्स (Exam Warriors): यह एक ऐसी किताब है, जो छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करने के लिए प्रेरित करती है।

2- ज्योतिपुंज (Jyotipunj): इस किताब में, नरेंद्र मोदी ने उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने आरएसएस के लिए काम किया और उनके जीवन को प्रभावित किया।

3- सामाजिक समरसता (Social Harmony): यह पुस्तक सामाजिक सद्भाव के विषय पर उनके विचारों और भाषणों का संकलन है।

4- साक्षी भाव (Sakshi Bhav): यह एक डायरी-नुमा किताब है जिसमें नरेंद्र मोदी के मां जगज्जननी से संवाद के रूप में उनके मनोभावों का संकलन है।

5- आपातकाल में गुजरात (Aapaatkaal Mein Gujarat): यह आपातकाल के दौरान गुजरात के संघर्षों पर केंद्रित है, जब मोदी एक युवा कार्यकर्ता थे।

नरेंद्र मोदी के जीवन और करियर पर लिखी गई किताबें:

Narendra Modi: The Man, The Times (नीलांजन मुखोपाध्याय): यह नरेंद्र मोदी की एक विस्तृत जीवनी है, जिसमें उनके शुरुआती जीवन, आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का गहन विश्लेषण किया गया है।

The Paradoxical Prime Minister: Narendra Modi and His India (शशि थरूर): यह किताब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके शासन, नीतियों और समाज पर उनके प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं।

The Modi Effect: Inside Narendra Modi's Campaign to Transform India (लांस प्राइस): यह किताब 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान और उनकी जीत की रणनीति पर केंद्रित है।

Narendra Modi: A Political Biography (एंडी मारिनो): यह एक जीवनी है जो मोदी के राजनीतिक सफर और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है।

Power Within: The Leadership Legacy of Narendra Modi (डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम): यह किताब नरेंद्र मोदी की नेतृत्व यात्रा को भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण से समझाती है।

मोदी की दुनिया: प्रभाव क्षेत्र का विस्तार (सी. राजा मोहन): यह किताब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है।

The Architect of the New BJP (अजय सिंह): यह पुस्तक बीजेपी के नए रूप को गढ़ने में नरेंद्र मोदी के योगदान पर प्रकाश डालती है।

