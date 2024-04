Narendra Modi In Nanded: 'अमेठी की तरह, वायनाड भी छोड़ भागेंगे', PM नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर हमला

Highlights Narendra Modi In Nanded: पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधई पर साधा निशाना Narendra Modi In Nanded: उन्होंने आगे कहा कि वो वायनाड भी छोड़ भागेंगे Narendra Modi In Nanded: यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके लिए नई सीट ढूढ़ेगी

Narendra Modi In Nanded: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली में राहलु गांधी को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वह वायनाड से भाग जाएंगे और देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस उनके लिए दूसरी सीट ढूढ़ेगी। रैली में संबोधन उन्होंने शुरुआत ही राहुल गांधी पर हमला करते हुए की। पीएम ने दावा किया अमेठी से भाजपा लीडर स्मृति ईरानी के हाथों मिली हार के बाद वो वहां छोड़कर केरला के वायनाड पहुंच गए।

आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे और ये सुविधा आने वाले 5 वर्षों में भी जारी रहेगी।



आज परभणी में 17 जनऔषधि केंद्रों से सभी को 80% छूट पर दवाएं मिल रही हैं।



यहां बिना भेदभाव सवा लाख से ज्यादा महिलाओं को…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा, "कांग्रेस के शहजादे, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है, जैसे अमेठी से भागना पड़ा, आप मान के चलिए वो वायनाड को भी छोड़ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता पर ऐसी भाषा बोली है जिसका इस्तेमाल मैं भी उनके लिए नहीं करता। मुझे यकीन है कि वायनाड में मतदान पूरा होने के बाद कांग्रेस अपने शहजादा के लिए एक और सुरक्षित सीट की तलाश करेगी"।

कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिख रहा है।



शहजादा और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है।



जैसे ही 26 अप्रैल को वहां वोटिंग पूरी हो जाएगी, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे।



पूरा वीडियो देखें :



पूरा वीडियो देखें :

पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में देश की जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को एकजुट होकर वोट दिया। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन अपने में ही 25 फीसदी लोकसभा सीटों को लेकर लड़ाई कर रहा है। वो आगे कहते हैं कि अगर इस समय ये हालत है, तो चुनाव बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं।

ये हमारी सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए CAA लेकर आई है।



CAA न होता तो हमारे सिख भाई-बहनों का क्या होता? उनका क्या गुनाह है?



लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है।



ऐसा लगता है कि 1984 का बदला कांग्रेस सिखों से अब तक ले रही है।



पूरा वीडियो…



पूरा वीडियो…

