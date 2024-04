Narendra Modi Churu Lok Sabha: '2-3 बच्चे होने के बाद 'तीन तलाक', मैं बेटी को कैसे संभालूंगा, मोदी ने कहा, 'हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की'

Highlights 10 साल के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक कदमों के बारे में बताया पीएम ने कहा, 10 साल में जो हमने कार्य किया वह तो महज एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ कार्य करना है मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा भी की है

Narendra Modi Churu Lok Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में थे। यहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान 10 साल के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बीते 10 साल में जो हमने कार्य किया, वह तो महज एक ट्रेलर है। अभी बहुत कुछ कार्य करना है।

My Muslim mothers and sisters should understand that triple talaq is a threat to their lives and Modi protected every Muslim family: PM Narendra Modi at Public rally in Churu, Rajasthan pic.twitter.com/aL6AdkMcot