पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2025 को देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति और बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की जिसमें राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ-साथ उत्तराखंड में हुए नुकसान का आकलन भी किया गया। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

Web Title: PM Narendra Modi announces ₹1200 crore relief package to disaster-hit Uttarakhand