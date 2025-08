आखिर क्या है वजह?, राष्ट्रपति मुर्मू से मिले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, कुछ बड़ा होने वाला!

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की राष्ट्रपति के साथ हुई भेंट का कारण ज्ञात नहीं हो सका। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर संसद में गतिरोध जारी है।

नई दिल्लीः मानसून सत्र की बहाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रविवार को भाजपा के दोनों नेता बारी-बारी जाकर मिले। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इस उच्च-स्तरीय बैठक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगस्त में पीएम मोदी कई बड़े विधेयक पहले भी ला चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस अप्रत्याशित मुलाकात ने अटकलों को हवा दे दी है और राजधानी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

Prime Minister Shri @narendramodi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/i6NdTtSDD9

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग-अलग मुलाकात की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की राष्ट्रपति के साथ हुई भेंट का कारण ज्ञात नहीं हो सका। राष्ट्रपति भवन ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।’’

Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/d8etT8Poh6