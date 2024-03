PM Modi in West Bengal: 'कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा हूं', ...लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा... मोदी ने कहा यह है मेरा परिवार

Highlights बचपन में पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था कि मेट्रो देखूं कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा हूं लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा पीएम ने कहा कि आज यहां पर आई महिलाएं मेरा परिवार है

PM Modi Speech From West Bengal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। पीएम ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी देखकर इंडिया गठबंधन के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई उन्होंने संतुलन खो दिया है। पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। यह लोग कह रहे मोदी का परिवार नहीं है। इसलिए मैं परिवारवाद पर बात करता हूं। यह लोग जानना चाहते हैं कि कहां हैं मेरा परिवार।

इन घोर परिवारवादियों को यहां आकर नजर डाले। यहां आकर देखें मेरी देश की बहनें बहुत संख्या में आई हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं हैं मोदी का परिवार है। बंगाल की हर माता बहने मेरा परिवार हैं। मोदी के शरीर का कण कण जीवन का पल पल देश की मातृ शक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता तो यही माताएं यही बहने बेटियां कवज बनकर मोदी की रक्षा बनकर खड़ी हो जाती हैं। आज देश का हर गरीब किसान नौजवान कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार।

पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को लगता होगा कि एक राजनेता ने मुझे गाली दी। इसलिए मैं परिवार बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत छोटी आयु में घर छोड़कर झोला लेकर चल पड़ा था। देश के कोने कोने में भटक रहा था। कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर गर्व होगा। मेरा देश की माताएं बहने कैसी हैं। देश का परिवार कैसा है।

जेब में एक पैसा नहीं होता था। कंधे पर झोला लटकता था। मैं देखता था। कोई न कोई परिवार पता नहीं क्या कारण मुझे पूछ लेते थे। भाई बेटे कुछ खाना खाए हो या नहीं। सालों तक कंधे पर झोला लेकर घूमता रहा हूं। लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा मोदी ने कहा यह है मेरा परिवार।

बचपन में कोलकाता आया था

पीएम ने कहा कि बचपन में पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था कि मेट्रो देखूं। बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रोड बना था। बीजेपी की सरकार के 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर विस्तार हो चुका है।

बीते 10 साल में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। कामों को देखकर देश कह रहा है। पश्चिम बंगाल कह रहा है। हर माता बहन कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार।

