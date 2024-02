PM Modi Varanasi: 'काशी और यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं', पीएम मोदी ने राहुल गांधी को दिया जवाब

Highlights मोदी ने कहा जिनके अपने होश ठिकाने पर नहीं हैं वह मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं राहुल ने कहा था कि यहां के युवा शराब पीते हैं, नशा करते हैं दिन में 8 घंटे मोबाइल में वीडियो देखते हैं ये अपने परिवार और वोटबैंक से बाहर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते

PM Modi Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बनारस के दौरे पर थे। पीएम ने यहां पर 13000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान राहुल गांधी का नाम लिए बगैर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शाही परिवार के युवराज का कहना है कि काशी और यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं।

#WATCH | Varanasi | PM Modi attacks Congress MP Rahul Gandhi, says,"Congress' Yuvraj says that youth of Kashi & UP are 'nashedi'. What kind of language is this?. Now they are taking out their frustration on the youth of Uttar Pradesh. The youth of UP are busy in building a… pic.twitter.com/KsCGQe3J0C