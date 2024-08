PM Modi Ukraine Visit Live: कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता, भारत-यूक्रेन ने चार समझौतों पर किए हस्ताक्षर

Highlights PM Modi Ukraine Visit Live: युद्ध प्रभावित यूक्रेन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। PM Modi Ukraine Visit Live: पोलैंड से लगभग सात घंटे की यात्रा के बाद आज यहां पहुंचे। PM Modi Ukraine Visit Live: कीव के ‘ओएसिस ऑफ पीस’ पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

PM Modi Ukraine Visit Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए चार समझौते हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा पर कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दौरा है। समझौतों से कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित होगा। इससे पहले, मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता की। यह 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है और उनकी यात्रा रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में कीव के ताजा सैन्य आक्रमण के बीच हो रही है।

Four agreements between India & Ukraine to provide for cooperation in agriculture, medicine, culture & humanitarian assistance: Officials — Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2024

प्रधानमंत्री ने शुसामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में महात्मा गांधी के शांति के शाश्वत संदेश की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए युद्ध प्रभावित यूक्रेन में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी रूसी क्षेत्र में यूक्रेन के ताजा सैन्य हमले के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता करने के लिए पोलैंड से लगभग सात घंटे की यात्रा के बाद पहुंचे। कीव के ‘ओएसिस ऑफ पीस’ पार्क में गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, “कीव में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू के आदर्श सार्वभौमिक हैं और लाखों लोगों को उम्मीद देते हैं। हम सभी मानवता के लिए उनके दिखाए मार्ग पर चलें।” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “महात्मा गांधी के शांति के शाश्वत संदेश को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कीव के ‘ओएसिस ऑफ पीस’ पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महात्मा गांधी के शांति के शाश्वत संदेश की प्रासंगिकता को रेखांकित किया।”

मोदी, जेलेंस्की के साथ आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसमें रूस-यूक्रेन संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान निकालने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसने विश्व को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान जेलेंस्की भी उनके साथ थे।

मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैंने कीव में शहीदों की स्मृति में आयोजित प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि अर्पित की। संघर्ष विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए विनाशकारी है। मेरी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की शक्ति प्राप्त हो।”

जेलेंस्की ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “आज कीव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मैंने उन बच्चों की स्मृति को सम्मान दिया जिनकी जान रूसी आक्रमण के कारण चली गई। हर देश में बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का हक है। हमें इसे संभव बनाना होगा।”

India and Ukraine sign four agreements after talks between PM Modi and President Zelenskyy — Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2024

