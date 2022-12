गुजरात चुनाव: नतीजों के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, ट्वीट कर कहा.....

Highlights गुजरात चुनाव के नतीजों के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर चुनाव में जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया है। ऐसे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस जीत का पूरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है।

गुजरात चुनाव: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शानदार जीत पर वहां की जनता का आभार प्रकट किया और कहा कि लोगों ने विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है।

आपको बता दें कि गुजरात में लगातार सातवीं बार सत्ता में आने की प्रबल संभावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और दो-तिहाई सीट हासिल कर सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उसके हाथ से सत्ता छीन सकती है।

गौरतलब है कि गुजरात चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे है। ऐसे में भाजपा एक बार फिर से गुजरात में जीत हासिल करते हुए दिख रही है। ऐसे में भारी बढ़त और जीत की कड़ी संभावना को देखते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया है।

इस पर बोलते हुए मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनके मुताबिक गुजरात भाजपा का हर एक कार्यकर्ता चैंपियन है। उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बगैर संभव नहीं था। कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की वास्तविक मजबूती हैं।’’

PM Narendra Modi thanks party workers for the landslide victory in #GujaratElections



"This historic win would never be possible without the exceptional hardwork of our Karyakartas, who are the real strength of our Party," tweets PM Modi pic.twitter.com/BVbDq32tCx