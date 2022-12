पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से की बात, क्रिकेटर के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की मां से बात की पीएम मोदी ने पंत की मां से क्रिकेटर के हालचाल के बारे में पूछा पंत उस समय बाल-बाल बच गए जब उनकी लक्जरी कार ने शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की मां से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी ने पंत के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "जाने-माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।"

बता दें कि ऋषभ पंत उस समय बाल-बाल बच गए जब उनकी लक्जरी कार ने शुक्रवार को तड़के दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली। पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिये रूड़की जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि 25 वर्ष के पंत को सिर, पीठ और पैरों में चोट आई हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। दुर्घटना उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सुबह करीब 5:30 पर हुई।

Distressed by the accident of noted cricketer Rishabh Pant. I pray for his good health and well-being. @RishabhPant17

हरिद्वार पुलिस के सीनियर अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि पंत को झपकी आ गई थी और उनकी मर्सीडीज बेंज कार ने डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली। वहां से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की एक बस के ड्राइवर और बाकी स्टाफ ने उन्हें जलती हुई कार में से बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि हादसे में कार पूरी तरह से खाक हो गई।

आपात ईकाई में पंत का इलाज करने वाले डॉक्टर सुशील नागर ने बताया है कि पंत को सिर पर और घुटने में चोटें आई है और इसकी आगे जांच करनी होगी। उन्होंने कहा, "जब उन्हें हमारे अस्पताल लाया गया तब वह पूरी तरह से होश में थे और मैंने उनसे बात भी की। वह घर जाकर अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे। उनके सिर में चोट लगी है लेकिन मैंने टांके नहीं लगाये।"

PM Narendra Modi has spoken with cricketer #RishabhPant's mother and inquired about his health following his car accident on the Delhi-Dehradun highway near the Roorkee border today morning



