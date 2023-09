पीएम मोदी ने 130 साल पहले दिए गए स्वामी विवेकानन्द के शिकागो भाषण को किया साझा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (11 सितंबर) को स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, जो ठीक 130 साल पहले स्वामी जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया था। हालिया पोस्ट में, पीएम मोदी ने भाषण को वैश्विक एकता और सद्भाव के लिए एक शानदार आह्वान के रूप में संदर्भित किया जो आज भी प्रेरित करता है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, "130 साल पहले इसी दिन दिया गया स्वामी विवेकानन्द का शिकागो भाषण आज भी वैश्विक एकता और सद्भाव के आह्वान के रूप में गूंजता है। मानवता के सार्वभौमिक भाईचारे पर जोर देने वाला उनका कालातीत संदेश मार्गदर्शक बना हुआ है और हमारे लिए प्रकाश"।

शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द का प्रतिष्ठित भाषण इतिहास में अंकित है। 11 सितंबर, 1893 को स्वामी विवेकानन्द ने ज्ञान से भरपूर भाषण दिया। इस यादगार भाषण में, उन्होंने दर्शकों को 'अमेरिका के भाइयों और बहनों' के रूप में प्रसिद्ध रूप से संबोधित किया।

अपने संबोधन में, स्वामी विवेकानन्द ने देशभक्ति, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, धार्मिक समझ की खोज, विज्ञान की समझ, अनुष्ठानों के महत्व और आवश्यकता की पहचान, हिंदू धर्म की जड़ों का ज्ञान, उद्देश्यों के बारे में जागरूकता सहित आवश्यक जीवन सिद्धांतों को व्यक्त किया।

Swami Vivekananda's Chicago speech, delivered on this day 130 years ago, resonates even today as a clarion call for global unity and harmony. His timeless message, emphasising the universal brotherhood of humanity, remains a guiding light for us. https://t.co/1iz7OgT5Ab