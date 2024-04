PM Modi Roadshow In Dausa: पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, मोदी-मोदी के लगे नारे

Highlights पीएम मोदी ने दौसा में रोड शो किया पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का मुकाबला इंडी गठबंधन से है

PM Modi Roadshow In Dausa: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुबह-सुबह जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां से मोदी सीधे राजस्थान पहुंचे। मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने अपनी दोनों सभाओं में कांग्रेस, इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाम को पीएम मोदी ने दौसा में रोड शो किया। पीएम के इस रोड शो में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ रही। पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला।

युवा वर्ग हो या बुजुर्ग वर्ग, सभी के मुंह से मोदी-मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। कोई नाच रहा था तो कोई गीत कार मोदी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। मालूम हो कि राजस्थान में मौजूदा समय में बीजेपी की सरकार है और यहां की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का मुकाबला इंडी गठबंधन से है। वहीं, पीएम के इस रोड शो पर दौसा सांसद जसकौर मीना ने कहा कि पीएम मोदी का रोड शो काफी प्रभावशाली है जो 25 की 25 सीटें लाएगा। पीएम ने इस क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

#WATCH | Dausa, Rajasthan: On PM Modi's roadshow in Dausa, Jaskaur Meena, Dausa MP says, "PM Modi's roadshow is quite impressive which will bring 25/25 seats. PM has left no stone unturned in developing this region; the work that has been done including the expressway, medical… pic.twitter.com/ifU292Qp4g — ANI (@ANI) April 12, 2024

एक्सप्रेस-वे, मेडिकल कॉलेज समेत कई काम हुए। आज उनका रोड शो हमारे प्रत्याशी कन्हैया लाल मीना को 1.50-3 लाख वोटों से जिताएगा। कांग्रेस पर वह आगे कहती हैं कि 5 साल तक कांग्रेस सरकार कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी का खेल खेलती रही और कभी जनता की परवाह नहीं की। कुल मिलाकर, वे राजस्थान में कोई भी सीट नहीं जीतेंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi conducts a roadshow in Dausa, Rajasthan.



BJP candidate from Dausa, Kanhaiya Lal Meena and state minister Kirodi Lal Meena are also with him.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/Oi77Z1Hx3E — ANI (@ANI) April 12, 2024

राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 4 दिनों के चुनाव प्रचार से हमने बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा कर दी है। पीएम मोदी के रोड शो के बाद तूफान आएगा। पीएम मोदी के नाम पर सुनामी आएगी।

#WATCH | Dausa: On PM Modi's upcoming visit to Rajasthan, state minister Kirodi Lal Meena says, "With 4 days of campaigning, we have created a wave in BJP's favour. After PM Modi's roadshow, there will be a storm. Soon, there will be a Tsunami in PM Modi's name... The Congress… pic.twitter.com/BggQpNTnt3 — ANI (@ANI) April 12, 2024

कांग्रेस हमेशा एससी-एसटी को भड़काती रही है, इस बार यह काम नहीं आने वाला।

