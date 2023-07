मुहर्रम पर पीएम मोदी ने इमाम हुसैन को अर्पित की श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदानों को किया याद

Highlights यह मुसलमानों के लिए कर्बला में इमाम हुसैन और उनके परिवार की शहादत को याद करने का समय है। मुहर्रम का महीना आध्यात्मिक चिंतन और कर्बला में इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्यों की शहादत को याद करने का समय है। हर साल मुहर्रम की तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग होती हैं क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चंद्र चक्र पर आधारित होता है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनका साहस और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। दुनियाभर के मुसलमान, खासकर शिया मुसलमान इस दिन कर्बला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इसे 'आशूरा' के नाम से भी जाना जाता है और यह इस्लामिक महीने मुहर्रम का 10वां दिन होता है।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "हम हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हैं। न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनका साहस एवं प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है।" मुहर्रम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है और भारत भी इससे अलग नहीं है। हर साल भारत में मुसलमान मुहर्रम को धार्मिक उत्साह के साथ मनाते हैं। मुहर्रम का पवित्र महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है।

We recall the sacrifices made by Hazrat Imam Hussain (AS). His courage and commitment to the ideals of justice and human dignity are noteworthy.