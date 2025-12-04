PM Modi–Putin Private Dinner: मुगलई खाने से लेकर कश्मीरी क्लासिक्स तक, रूसी राष्ट्रपति को पिछली यात्राओं के दौरान क्या परोसा गया था
By रुस्तम राणा | Updated: December 4, 2025 22:09 IST
नई दिल्ली: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिन के स्टेट विज़िट के लिए इंडिया आ गए हैं। पीएम मोदी आज रशियन प्रेसिडेंट के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट कर रहे हैं। मेन्यू में क्या है, इसकी डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं की गई हैं। लेकिन, यहाँ बताया गया है कि रशियन प्रेसिडेंट को उनके पिछले इंडिया विज़िट के दौरान क्या सर्व किया गया था।
2014 में पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के होस्ट किए गए डिनर के दौरान, मेन्यू में कश्मीरी टच था। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट (2014 में पब्लिश हुई) के मुताबिक, पुतिन को कश्मीर की फेमस केसर वाली ड्रिंक कहवा, और पालक की डिश हाक का साग, के साथ कई नॉन-वेजिटेरियन डिशेज़ सर्व की गईं।
इनमें गलौटी कबाब और मुर्ग धनिवाल कोरमा, धनिये की ग्रेवी में पका हुआ चिकन शामिल था। उन्हें बादाम शोरबा, और मशरूम, पनीर, और प्याज के बीजों के साथ पकी हुई सब्जियों का चयन भी परोसा गया। मिठाई के लिए, गुलाब खीर (गुलाब के स्वाद वाली चावल की खीर), चीज़केक, और ताज़े फल परोसे गए।
यूरेशियन टाइम्स के अनुसार, पुतिन की 2018 की यात्रा के दौरान, मेनू में हल्के पार्सले और चीज़ सॉस के साथ सैल्मन फ़िलेट, प्याज़, मिर्च और केसर के साथ भुना हुआ कीमा बनाया हुआ भेड़ का मांस, क्रीमी सॉस में ग्रिल्ड और स्टू किए हुए रसीले चिकन के टुकड़े, और पारंपरिक मुगलई स्टाइल में पकाया हुआ भेड़ का मांस शामिल था।
वहाँ कई शाकाहारी डिश भी थीं, जैसे तरबूज क्रीम सूप; स्प्राउट्स और मीठे इमली दही से बनी पफ पेस्ट्री; कमल के डंठल और दाल से बने कबाब जिन्हें आम की चटनी के साथ परोसा जाता है; मक्खनी ग्रेवी में घर का बना पनीर और मटर; काली मटर और रिकोटा “सिल्वर पर्ल्स” के स्वाद वाले बासमती चावल; और मौसमी सब्ज़ियाँ और एस्पैरेगस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार में दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग गए, ठीक वैसे ही जैसे चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान हुआ था।