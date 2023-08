स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से मणिपुर पर बोले पीएम मोदी- भारत राज्य के लोगों के साथ खड़ा है, देखें वीडियो

Highlights 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने मणिपुर में शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हिंसा की लहर देखी गई।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संघर्षग्रस्त मणिपुर के संदर्भ में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र के नाम अपना संबोधन शुरू किया। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने मणिपुर में शांति की अपील की। उन्होंने कहा, "देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है...समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों में मणिपुर में हिंसा की लहर देखी गई। कई लोगों की जान चली गई और हमारी मां-बहनों का अपमान हुआ।' लेकिन, क्षेत्र में धीरे-धीरे शांति लौट रही है। भारत मणिपुर के साथ खड़ा है।" पीएम मोदी ने अपने लगातार 10वें स्वतंत्रता दिवस भाषण की शुरुआत 140 करोड़ भारतीय नागरिकों को बधाई के साथ की, जिन्हें उन्होंने अपना "परिवारजन (परिवार के सदस्य)" कहा।

#WATCH | PM Modi appeals for peace in Manipur from the ramparts of the Red Fort on 77th Independence Day



"The country stands with the people of Manipur...Resolution can be found through peace only. The Centre and the State government is making all efforts to find resolution." pic.twitter.com/TbQr0iopY6