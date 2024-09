'मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान...', कटरा में राहुल गांधी पर गरजे पीएम मोदी

PM Modi in J&K LIVE: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कटरा में चुनावी सभा कर रहे हैं। कटरा में मौजूद पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कटरा से कहा, "ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। इनको वोटबैंक के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता।"

जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी तमाम विपक्षियों पार्टियों को घेर रहे हैं और उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार, देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ये परिवार भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता है उसका पोषक है। उन्होंने कहा, "इनकी हिम्मत देखिए... ये डोगरों की धरती पर आकर, यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं।"

Congress, under the guise of 'Mohabbat ki Dukan', is out there spreading hate.



Congress cannot see anything beyond its votebank. For the same reasons, they deepened the rift between Jammu and Kashmir, and always maintained a partial behaviour towards the state.



कटरा में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस को दिया गया हर वोट पीडीपी और एनसी के घोषणापत्र को लागू करेगा। वे अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वे घाटी में फिर से रक्तपात चाहते हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस-एनसी पाकिस्तान में गठबंधन की हो रही सराहना पाकिस्तान कांग्रेस-एनसी के घोषणापत्र से बेहद खुश है और उसने खुलकर समर्थन दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलकर कांग्रेस-एनसी गठबंधन के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि उनका एजेंडा भी वही है पाकिस्तान...कांग्रेस और एनसी यहां जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "उन्हें अपने वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, यही कारण है कि उन्होंने वर्षों से केवल जम्मू और कश्मीर के बीच विभाजन को गहरा किया है। उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है... हम जम्मू को मुख्यधारा में लाए हैं।"

#WATCH | J&K| Addressing a public rally in Katra, PM Narendra Modi says, "They do not see anything except their vote bank that is why they only deepened the divide between Jammu and Kashmir over the years. They have always discriminated against Jammu... We have brought Jammu to…

शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करेगी।

उन्होंने कहा, “मेरे जम्मू-कश्मीर का युवा अब असहाय नहीं है। मोदी सरकार के तहत वह सशक्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि जम्मू-कश्मीर भाजपा ने युवाओं के रोजगार के लिए भी बड़ी घोषणाएँ की हैं। चाहे उनका कौशल विकास हो या बिना किसी जोड़-तोड़ के रोजगार उपलब्ध कराना, भाजपा ये सब करेगी।"

#WATCH | J&K| Addressing a public rally in Katra, PM Narendra Modi says, "We will not let Pakistan's agenda be imposed in J&K. No power in the world can bring back Article 370 in J&K."

