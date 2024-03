PM Modi in Bengal: टीएमसी का अर्थ ‘तू, मैं और करप्शन’, पीएम मोदी ने सीएम ममता पर किया हमला, वंशवाद की राजनीति और विश्वासघात का पर्याय, देखें वीडियो

Highlights विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। दशकों से बंद पड़े खाद कारखानों को पुनर्जीवित कर रही है मोदी सरकार। धरती भगवान श्रीकृष्ण भक्ति के परम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है।

PM Modi in Bengal: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि टीएमसी का अर्थ है-‘‘तू, मैं और करप्शन (भ्रष्टाचार)।’’ नादिया जिले के कृष्णानगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते मोदी ने भाजपा की राज्य इकाई के लिए पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने यहां ‘विजय संकल्प सभा’ में उनके समर्थकों की भीड़ से कहा, ‘‘आप सब को इतनी बड़ी संख्या में यहां एकत्र देखकर मुझे यह कहने का आत्मविश्वास मिल रहा है कि ‘राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सरकार, 400 पार’।’’ मोदी ने कहा, ‘‘टीएमसी अत्याचार, वंशवाद की राजनीति और विश्वासघात का पर्याय है।

TMC has tainted the image of Bengal. It converts every scheme into a scam... They don't hesitate before snatching from the poor. Lotus must bloom in Bengal! - PM Shri @narendramodi Watch full video: https://t.co/hAV5EEJxyq #ModirSongeBanglarManush pic.twitter.com/tCpSmliAP1

पश्चिम बंगाल के लोग राज्य सरकार के कामकाज के तरीके से निराश हैं।’’ उन्होंने संदेशखालि की घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र की ‘‘परेशान माताओं और बहनों’’ का समर्थन करने के बजाय राज्य सरकार ने आरोपियों का पक्ष लिया। संदेशखालि में महिलाओं ने कुछ तृणमूल नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

Women of Bengal do not receive the benefits of various Central Govt initiatives for the upliftment of Nari Shakti.



Be it 'Beti Bachao, Beti Padhao', Mahila Helpline, or free gas connections under Ujjwala Yojana, women of Bengal have remained deprived of these benefits.



- PM… pic.twitter.com/j11Gm5sZsc