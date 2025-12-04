VIDEO: वाशिंगटन के साथ 'ठंडे' रिश्तों के बीच, पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गर्मजोशी से लगाया गले
By एस पी सिन्हा | Updated: December 4, 2025 19:57 IST2025-12-04T19:57:39+5:302025-12-04T19:57:39+5:30
पीएम मोदी ने मज़बूती से हाथ मिलाकर और प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया, जिससे मज़बूत दोस्ती और स्ट्रेटेजिक रिश्तों का संकेत मिला।
नई दिल्ली: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो गुरुवार को अपने दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखे डिप्लोमैटिक तरीके से किया, जिसने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ा। पीएम मोदी ने मज़बूती से हाथ मिलाकर और प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया, जिससे मज़बूत दोस्ती और स्ट्रेटेजिक रिश्तों का संकेत मिला। इसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी ने लोक कल्याण मार्ग जाते समय एक ही कार शेयर की, जो चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पुतिन की कार में उनकी बहुत चर्चित जॉइंट राइड की याद दिलाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्राइवेट डिनर पर होस्ट करेंगे। इस अनौपचारिक मीटिंग को अक्सर ऐसे दौरों का सबसे साफ़-साफ़ कहा जाता है। उम्मीद है कि इससे व्यस्त शेड्यूल से पहले गहरी पर्सनल बातचीत का रास्ता खुलेगा। पुतिन एक दिन के सेरेमोनियल प्रोग्राम, समिट-लेवल की बातचीत और बिज़नेस बातचीत की तैयारी करने से पहले दिल्ली में रात बिताएंगे।
🇷🇺🇮🇳 President Vladimir #Putin has arrived in India for a two-day state visit.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 4, 2025
The Russian leader received a warm personal welcome from Prime Minister @narendramodi.#DruzhbaDostipic.twitter.com/jUeufbIdCv
शुक्रवार, 5 दिसंबर को, यह दौरा ऑफिशियली राष्ट्रपति भवन में एक सेरेमोनियल रिसेप्शन के साथ शुरू होगा, जिसके बाद राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। मुख्य इवेंट, हैदराबाद हाउस में इंडिया-रूस एनुअल समिट, में ट्रेड इम्बैलेंस के मुद्दे, डिफेंस कोऑपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वर्कर मोबिलिटी और यूक्रेन विवाद जैसे बड़े एजेंडा पर बात होगी।
मोदी और पुतिन बाद में जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट देंगे, जिसके बाद रूसी लीडर एक बिज़नेस फोरम में शामिल होंगे और RT का नया इंडिया चैनल लॉन्च करेंगे। यह दौरा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक मीटिंग और सरकारी दावत के साथ खत्म होगा, जिसके बाद पुतिन रात करीब 9 बजे दिल्ली से निकलेंगे, जो उनकी 28 घंटे की यात्रा का अंत होगा।