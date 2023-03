गर्भ में पल रहे भ्रूण के दिल की केवल 90 सेकेंड में सफल सर्जरी! एम्स में डॉक्टरों ने किया कमाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई

Highlights इस पर पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डॉक्टरों को बधाई दी है। एम्स के डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण के दिल की केवल 90 सेकेंड में सफल सर्जरी की है। इसे लेकर डॉक्टरों का कहना है कि यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें जरा सी गलती से बच्चे की जान भी जा सकती थी।

नई दिल्ली: महिला का दुर्लभ ऑपरेशन कर उसे और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को बचाने के लिए पीएम मोदी ने एम्स के डॉक्टरों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने इस सर्जरी पर खुशी जताते हुए इस पर गर्व करने की बात कही है। यही नहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट कर इन डॉक्टरों को बधाई दी थी।

बता दें कि एक महिला काफी सालों से बहुत परेशान थी। हर बार उसके गर्भ में ही बच्चा दम तोड़ता था। ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण के दिल को महज 90 सेकेंड में ठीक कर महिला को संतान का सुख दिया है। उनकी इसी उपल्बधी पर उन्हें पीएम मोदी और मनसुख मंडाविया द्वारा बधाई मिल रही है।

जानकारी के अनुसार, एम्स में 28 साल की एक महिला आई थी जो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। बताया जाता है कि इससे पहले महिला ने तीन बार बच्चे को जन्म देना चाहा है लेकिन गर्भ में ही दिल की कोई समस्या के कारण बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता है। ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने महिला और उसके पति को सर्जरी की सलाह दी जिसे वे दोनों मान लिए और दुर्लभ ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गए।

ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड की मदद से महिला के गर्भ में सुई डाली और केवल 90 सेकेंड के इस छोटी सर्जरी से बच्चे के दिल की समस्या को दूर कर दिया। इस सर्जरी के बाद महिला और उसका बच्चा दोनों की ठीक है। मामले में सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि यह प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि सर्जरी के समय अगर कुछ गलत हो जाए तो इससे बच्चे की जान भी जा सकती है।

I congratulate the team of doctors of @AIIMS_NewDelhi for performing successful rare procedure on grape size heart of a fetus in 90 seconds.



My prayers for the well-being of the baby and the mother. https://t.co/YIw1D5ZY1g