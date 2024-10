WATCH: प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से लगी सरक्रीक सीमा पर जवानों के साथ मनाई दिवाली, मुंह कराया मीठा

Highlights पीएम मोदी ने पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीएसएफ चौकी का दौरा किया इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और दिवाली की शुभकामनाएं दीं

PM Modi celebrates Diwali: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के कच्छ के सर क्रीक क्षेत्र में लक्की नाला में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान सीमा पर स्थित बीएसएफ चौकी का दौरा किया, जवानों से बातचीत की तथा दिवाली की शुभकामनाएं दीं। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, "यह एक बेहद दुर्गम स्थान है, क्योंकि यहां दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहां का इलाका भी चुनौतीपूर्ण है।"

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के बहादुर सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। 2017 में, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास गुरेज घाटी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। उस अवसर पर, उन्होंने जवानों को मिठाइयाँ खिलाईं, उन्हें बधाई दी और उन्हें संबोधित करते हुए देश के प्रति उनके बलिदान और समर्पण को स्वीकार किया।

इसी तरह, एक अन्य उदाहरण में, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में दिवाली पर सियाचिन का अचानक दौरा किया और सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जवानों की अटूट प्रतिबद्धता 125 करोड़ भारतीयों को दिवाली मनाने और आराम और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जीने की अनुमति देती है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi celebrates Diwali with BSF, Army, Navy and Air Force personnel at Lakki Nala in the Sir Creek area in Kachchh, Gujarat. pic.twitter.com/WS7vS8xZak